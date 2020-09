Wie das Netzwerk der Schlepper funktioniert

Ermittler in Sizilien kamen einer in Afrika und Europa aktiven Organisation auf die Spur, die Migranten von Libyen nach Italien schmuggelt. Der Fall gibt Einblick in ein raffiniertes System.

Er ist mächtig, reich, gefürchtet. Begleitet wird er stets von bewaffneten Beschützern, seine „Männer“ sind berüchtigt. In seinen Händen liegt das Schicksal hunderttausender Menschen, die von einem neuen Leben in Europa träumen. Und doch weiß man wenig über den Mann, der möglicherweise eine Schlüsselrolle beim Schmuggel von Menschen über Libyen nach Sizilien spielt.