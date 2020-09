Griechenlands größtes Flüchtlingslager ist ausgebrannt

Ein Feuer zerstörte das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Tausende Menschen sind obdachlos und sollen nun auf verschiedene europäische Länder aufgeteilt werden.

Noch ist nicht genau geklärt, was in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Moria auf der Ostägäis-Insel Lesbos geschah. Die Folgen waren jedenfalls dramatisch: Gegen Dienstag 23 Uhr brach außerhalb des umzäunten Areals des größten griechischen Flüchtlingslagers ein Feuer aus. Die Zeltstadt ging in Flammen auf, das Feuer griff rasch auf das Kernlager über und dieses wurde zum größten Teil zerstört. An die 13.000 Lagerbewohner mussten in Sicherheit gebracht werden oder flüchteten selbstständig. Berichte von Verletzten oder Toten gab es Mittwochvormittag keine, alle dürften Container und Zelte rechtzeitig verlassen haben.

Fast noch ernster ist der vermutliche Anlass für den Ausbruch des Feuers: Quarantäne-Maßnahmen in Zusammenhang mit dem ersten massiven Auftreten von Covid-19-Fällen im Lager. Am 2. September war ein Mann aus Somalia positiv getestet worden. Daraufhin wurden 2000 Lagerbewohner Tests unterzogen. Das Ergebnis - 35 Infizierte - wurde diesen Mittwoch bekannt gegeben. Das Lager ist seit mehreren Tagen in Quarantäne, es heißt jedoch, dass sich einige der positiv Getesteten ihrer Isolierung nicht fügen wollten. Daraufhin brachen Feindseligkeiten zwischen Befürwortern und Gegnern der Quarantäne aus. Unmittelbar danach kam es zum Feuer. Es gibt Berichte, dass Teile der Migranten die Feuerwehr bei ihrem Einsatz behinderte. Diese war zunächst überfordert, da starke Verbände bereits bei anderen Bränden auf der Insel im Einsatz waren – ein Albtraumszenario wurde Realität.

Krisensitzung in Athen

Aus Athen wurden Verstärkungen der Einsatzpolizei eingeflogen, Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis berief Mittwochvormittag eine Krisensitzung in Athen ein, an der bezeichnenderweise nicht nur die zuständigen Minister für Migration und Bürgerschutz teilnehmen, sondern auch der Chef des Geheimdienstes und der Generalstabschef. Regierungssprecher Stelios Petsas meinte zuvor im griechischen Fernsehen, dass „alle möglichen Brandursachen“ untersucht würden.

Bilder von der Insel zeigen Massen von obdachlosen Flüchtlingen, die die Straßen in der Umgebung von Moria zu provisorischen Quartieren umfunktioniert haben. Andere kehrten in das abgebrannte Lager zurück, um eventuell unversehrt gebliebene Habseligkeiten zu retten. Eine weitere Gruppe von Obdachlosen soll sich auf die Inselhauptstadt Mytilini zubewegen, die von einem starken Polizeiaufgebot abgeschirmt wird – alle diese Menschen sind theoretisch in Quarantäne und sollten vom Rest der Inselbevölkerung streng isoliert werden.

Regierungssprecher Petsas jedenfalls zeigte sich optimistisch, dass bis Mittwochabend für alle Lagerbewohner Ausweichquartiere zur Verfügung stünden und dass die „Isolation“ der potenziellen Corona-Fälle umgesetzt werden kann. Sorgen bereiteten ihm allerdings die noch unerkannten Covid-19-Kranken– die Rückverfolgung der Fälle war noch längst nicht abgeschlossen. Der Regionalchef für die Nordägäis-Inseln Kostas Moutzouris jedenfalls fand Gelegenheit, seit Hauptanliegen zu wiederholen: „Sämtliche Flüchtlingseinrichtungen müssen aufgelassen und die Bewohner aufs Festland transportiert werden“, meinte er im griechischen Fernsehen.

Bereits mehrere Corona-Fälle

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Feuer in Moria ausbricht; auch Corona-Fälle in Flüchtlingslagern hat es schon gegeben. Das Lager von Vial auf Chios beispielsweise war am Vortag des Besuchs des österreichischen Innenministers Karl Nehammer am 26. August aus der Quarantäne entlassen worden. Für den Ministerbesuch hatte man das kleinere und ruhigere Lager auf Chios dem explosiven Camp Moria auf Lesbos vorgezogen. Doch auch in Vial sorgte ein starkes Polizeiaufgebot für eine konsequente Trennung von Gästen und Lagerinsassen. Im Frühjahr hatte es Fälle in Flüchtlingslagern in Attika gegeben. Zuletzt waren Anfang September in einem Heim für unbegleitete Jugendliche 20 positiv Getestete vermerkt worden. Doch bis heute gab es in der Flüchtlingspopulation keinen einzigen Todesfall, wie die Regierung stolz anmerkte.

Die Corona-Krise trug in den letzten Monaten zu einem Abnehmen der Flüchtlingsströme bei. Die Lagerbevölkerung von Moria hat sich von über 21.000 im Winter auf an die 13.000 reduziert. Ausgerichtet war das Lager für 4000 Menschen.