Trump und Corona: Neues Buch enthüllt die Lügen des Präsidenten

Starjournalist Bob Woodward gibt Einblick ins Krisenmanagement im Weißen Haus. Trump wusste um die Gefahr.

Wien/Washington. „Das wird die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit in Ihrer Präsidentschaft sein.“ In einem Geheimdienstbriefing ließ Sicherheitsberater Robert O'Brien am 28. Jänner im Oval Office keinen Zweifel an der tödlichen Gefahr, die von der Corona-Pandemie für die USA und ihren Präsidenten ausgehe. Mehr als sieben Monate später führt das Land die weltweite Corona-Statistik mit 190.000 Toten und 6,4 Millionen Infizierten an.



Insgeheim war sich Donald Trump des Risikos voll bewusst: „Das ist tödliches Zeug“, erklärte er Bob Woodward wenig später im Zuge einer Serie von Telefoninterviews. Offiziell spielte Trump die Gefahr damals herunter. Das Virus sei nicht schlimmer als eine gewöhnliche Grippe, lautete sein Mantra bis weit in den März hinein.

Washington hatte in den vergangenen Tagen dem jüngsten Enthüllungsbuch des Investigativjournalisten und Co-Aufdeckers des Watergate-Skandals entgegengefiebert. Woodwards „Rage“ enttäuscht die Erwartungen zumindest in puncto Corona-Krisenmanagement nicht. „Ich wollte es immer herunterspielen“, gab der Präsident gegenüber dem Autor zu. Die Verantwortung habe er an die Gouverneure und die Bundesstaaten abgewälzt, kritisiert der Reporter. Trump agiere so, als sei er „auf einem eigenen Kanal“, beschreibt ihn Anthony Fauci, der Top-Experte im Corona-Krisenstab.