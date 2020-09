Prinz William ist über Schulstart von George und Charlotte erleichtert

(c) imago images/i Images (Pool / i-Images via www.imago-images.de)

"Ich denke, dass alle Eltern gerade aufatmen", sagte der 38-Jährige bei einem Besuch in Belfast.

Wie für viele andere Kinder in Großbritannien hat auch für die Nachwuchs-Royals George (7) und Charlotte (5) das neue Schuljahr begonnen - zur Erleichterung ihres Vaters William. "Ich denke, dass alle Eltern gerade aufatmen", sagte der 38-Jährige bei einem Besuch in Belfast, wie das "People"-Magazin berichtete.

Prinz William traf sich am Mittwoch anlässlich des "Emergency Services Day (999 Day)" mit Notfallhelfern der Polizei von Nordirland (PSNI) und sprach mit ihnen unter anderem über ihre Familien und die Corona-Pandemie. In den vergangenen Monaten wurden die Kinder von William und Kate daheim unterrichtet. "Die vergangenen fünf Monate waren wundervoll für uns, aber es waren auch lange fünf Monate", sagte der Herzog von Cambridge.

Die Familie hatte sich zu der Zeit auf ihr Anwesen Anmer Hall in der englischen Grafschaft Norfolk zurückgezogen. Ihre offizielle Residenz ist der Kensington-Palast mitten in London. In London liegt auch die "Thomas's Battersea School", die George und Charlotte besuchen. Ihr jüngerer Bruder Louis (2) ist noch wenig in der Öffentlichkeit zu sehen und geht noch nicht zur Schule.

(APA/dpa)