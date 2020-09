Der Garten wird zum Unterschlupf für Tiere.

Wenn Sie in den kommenden Wochen in Ihrem bunt gewordenen Herbstparadies Hand anlegen und den Garten wintertauglich machen, indem Sie den großen Herbstputz in Angriff nehmen: Halten Sie inne! Sie berauben unter Umständen durch übergroße Säuberlichkeit und Ordnungsliebe eine Vielzahl von Tieren der Möglichkeit der Überwinterung. Zur Orientierung erfolgt hier ein kleiner Überblick, wo sich die unterschiedlichen Kreaturen gern vor dem Frost verkriechen.