Van Morrison singt gegen die Coronapolitik

„Kein Lockdown mehr, kein Übergriff der Regierung, keine faschistischen Tyrannen, die unsere Ruhe stören“, fordert der 75-jährige nordirische Musiker Van Morrison in seinem Lied „No More Lockdown“. Es ist einer von drei Songs, die er aus Protest gegen die Corona-Restriktionen in seiner Heimat Großbritannien verfasst hat. Die Lieder sollen vom 25. September an jeweils im Abstand von zwei Wochen veröffentlicht werden.

In „As I Walked Out“ behauptet Van Morrison, auf der Homepage der britischen Regierung habe am 21. März 2020 gestanden, dass Covid-19 „no longer high risk“ sei. Er greift damit eine unter Corona-Verschwörungstheoretikern verbreitete Behauptung auf; tatsächlich hatte die Regierung damals erklärt, dass Covid-19 nicht mehr als „high consequence infectious disease (HCID)“ eingestuft werde – also als Krankheit mit sehr hoher Sterblichkeitsrate.

Das „wahre“ Ziel: „uns zu versklaven"

In „No more Lockdown“ kritisiert er auch, Wissenschafter würden die Fakten verbiegen („scientists making up crooked facts“) und fordert: „Keine Wegnahme unserer Freiheit mehr ( . . . ) unter dem Vorwand, dass es für unsere Sicherheit ist. Wenn es in Wahrheit ist, um uns zu versklaven.“ Die „neue Normalität“ sei nicht normal, heißt es wiederum in „Born To Be Free“.

Van Morrison hat schon mehrmals die britischen Maßnahmen kritisiert, für die Abhaltung von Live-Konzerten plädiert und die Menschen aufgerufen, „die Pseudowissenschaft zu bekämpfen“. Er selbst begab sich in seiner Musik, etwa in seiner spirituellen und keltischen Phase in den späten 70er und frühen 80er, immer wieder in esoterische und mystische Gefilde.

