„Eine gute Sommersaison in den Bädern“

Trotz Corona war es eine gute Freibadsaison, die Hallenbäder eröffnen am Montag.

Wien. „Wir können mit insgesamt 1.195.000 Besuchern in den städtischen Sommerbädern auf eine – trotz Corona-Einschränkungen – gute Sommersaison zurückblicken.“ Das erklärte Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky am Sonntag, als er Bilanz über die heurige Badesaison zog. „Uns ist aber ebenso wichtig, dass die Wienerinnen und Wiener auch in den Wintermonaten die Möglichkeit haben, schwimmen zu gehen und Bewegung zu machen. Deshalb haben wir ein Konzept für die Wintermonate in den Hallenbädern entwickelt“, so Czernohorszky.

Konkret öffnen nach dem Saisonschluss der Sommerbäder zehn städtische Schwimmhallen am Montag. Das Hallenbad Hütteldorf folgt am 28. September, das Hallenbad Donaustadt am 1. Oktober: „Dem Schwimmvergnügen steht nichts im Wege, wenn man sich an die Abstandsregeln in allen Bereichen hält und außer beim Schwimmen und Duschen einen Mund-Nasen-Schutz trägt“, so Czernohorszky. Nach wie vor Gültigkeit hat auch eine Beschränkung von sechs Quadratmeter Schwimmbeckenfläche pro Badegast, wodurch die maximale Zahl der Gäste in den Hallenbädern reduziert werden muss.

Um allen Schwimmern eine möglichst ausreichende Wasserfläche einzuräumen, werden die Betriebszeiten der MA 44 – Bäder in Summe um 30 Stunden pro Woche ausgeweitet. Neu ist auch, dass für Badegäste, Schulen und Vereine getrennte Schwimmzeiten vergeben werden. Der öffentliche Badebetrieb findet an vier Wochentagen von 13 bis 16 Uhr, an zwei Wochentagen zusätzlich bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag ganztägig statt. Die Badezeit wird zur Vermeidung von Wartezeiten auf drei Stunden reduziert. Die Auslastung wird weiterhin online in der Bäderampel angezeigt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.09.2020)