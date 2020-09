Clash der Supermächte in der UNO

Die UN-Generaldebatte in Coronazeiten: Trump hielt seine Ansprache per Videoaufzeichnung. Im Saal der Generalversammlung ist heuer nur ein Vertreter pro Staat erlaubt.

Vor der UN-Generalversammlung holt der US-Präsident zur Attacke gegen die Volksrepublik China aus. UN-Chef Guterres warnt vor einem neuen Kalten Krieg.

Um 10.01 Uhr New Yorker Zeit erscheint Donald Trump auf den Bildschirmen der UNO-Generalversammlung. Übergroß prangt seine Gestalt links und rechts über dem Rednerpult. Ganze drei Minuten hatte sich seine UN-Botschafterin Kelly Craft im Saal vorher Zeit genommen, um ihn in pathetischen Worten als großen Friedensvisionär anzukündigen. Nun also wendet er sich per Videoaufzeichnung an die Staaten der Welt – und startet unvermittelt eine Attacke auf China.