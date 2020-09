Bereitschaft zur Aufnahme von Migranten weltweit gesunken

In Nordmazedonien, Ungarn und Serbien ist die Akzeptanz am geringsten.

Die Akzeptanz von Zuwanderern hat weltweit nachgelassen. Nach der Auswertung von über 140.000 Interviews in 145 Ländern sank der vom Gallup-Institut entwickelte Index für die Bereitschaft der Aufnahme von Ausländern von 5,34 im Jahr 2016 auf 5,21 Punkte im vergangenen Jahr.

Die Rangfolge der Länder mit der geringsten Akzeptanz wird von Nordmazedonien, Ungarn und Serbien angeführt. Die Länder, die sich der Migration am meisten öffnen, sind Kanada, Island und Neuseeland.

Die durchschnittlich gesunkene Bereitschaft, Migranten aufzunehmen, wird vor allem auf die Entwicklung in Lateinamerika zurückgeführt. So kippte in Peru, Ecuador und Kolumbien angesichts der Massenauswanderung aus Venezuela die Stimmung.

(Reuters)