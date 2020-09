Siemens Energy: Ein schwacher Start an die Börse

Die Energietechnik-Tochter von Siemens legte ein verhaltenes Debüt an der Frankfurter Börse hin. Experten rechnen mit starken Kursschwankungen.

Die Erstnotiz für die abgespaltene Energietechnik-Sparte von Siemens an der Frankfurter Börse fiel am Montag niedriger aus als erwartet. Die neue Aktie von Siemens Energy startete am Montag mit 22,01 Euro in den Handel. Der zwischenzeitliche Kursabsturz auf weniger als 20 Euro machte den holprigen Börsengang perfekt. Für die Siemens-Aktionäre hat sich die Abspaltung (Spin-off) fürs Erste dennoch gelohnt. Sie bekamen übers Wochenende 55 Prozent der Siemens-Energy-Aktien ins Depot gebucht – je eine für zwei Siemens-Papiere.