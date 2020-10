Lästigsein muss der reinste Jungbrunnen sein.

Die Stubenfliege und ich leben schon den ganzen Sommer in unfriedlicher Koexistenz. Jetzt wegen Schönwetters verlängert. Die Machtverhältnisse sind nicht so klar, wie sie im ersten Moment erscheinen. Man könnte glauben: Ich, groß, stark, mit einem viel leistungsfähigeren Gehirn, wäre automatisch im Vorteil. Aber erstens hat mir die Fliege Geschwindigkeit und Flügel voraus, zweitens kann einem das größere Gehirn auch zur emotionalen Falle werden. Im Allgemeinen verhalte ich mich launisch wie ein Chef.

Einmal hab ich eine Mörderwut, weil a) mir die Fliege auf der Nase herumtanzt, b) ich meinen Grant an einem unschuldigen Wesen auslassen muss, oder c) die Gelegenheit gerade günstig ist. Dabei verfüge ich über todsichere Waffen: Auf glatten Flächen tötet das dicke Zeitungspaket, das ich jede Woche aus Hamburg geschickt bekomme, am effektivsten, auf weichem Untergrund ein steifer Karton. Dann lasse ich die Fliege wieder in Ruhe. Wenn sie auf einer Fensterscheibe herumkrabbelt, deute ich das als Kooperationsbereitschaft.

Am Abend sind wir beide müde. Die Fliege befindet sich wahrscheinlich schon im letzten Lebensdrittel. Rentnern tue ich nichts. Sie soll ihren Lebensabend ohne Stress verbringen dürfen. Das bereue ich natürlich, wenn sie im Morgengrauen wieder munter wird. Lästigsein muss der reinste Jungbrunnen sein. Nicht immer hilft ein Moskitonetz. Manche Fliegen drücken sich als fliegende Wecker durch das kleinste Loch durch, offenbar extra, um auf meinem Gesicht herumzuturnen. Aber in der Früh bin ich schlecht beim Töten. Es gibt sogar welche, die sich danach einfach zum Sterben hinlegen. Mich wecken als letzte Tat im Leben. Da werde ich dann sentimental. Auch wie ein Chef, finde ich.

(Die Presse - Schaufenster", Print-Ausgabe, 25.09.2020)