Brexit: EU-Kommission startet rechtliche Schritte gegen London

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigt ersten Schritt in Vertragsverletzungsverfahren an.

Wegen der geplanten Änderungen am Brexit-Vertrag hat die EU ein Verfahren gegen Großbritannien gestartet. Ihre Behörde habe an die Regierung in London ein Schreiben geschickt, das der erste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren sei, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag. Das Verfahren kann zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen, der Geldstrafen gegen Großbritannien verhängen könnte.

(APA/AFP)