Die Kripo Wien setzt im Corona- und Wahljahr Schwerpunkte: Es gelte das Entstehen von öffentlichen „Unsicherheitsräumen“ schon im Ansatz zu unterbinden. Und die ausufernde Internetkriminalität zu bekämpfen.

Eine junge Frau, ihr angsterfülltes, ja panisches Gesicht – hinter ihr: ein schwarz vermummter Mann mit einem langen Messer in der Hand. So sieht ein aktuelles Wahlplakat der FPÖ aus. Es vermittelt: Frauen seien auf Wiens Straßen in Lebensgefahr.