Die Grünen gehen mit kontroversen Ideen in die Verhandlungen, aber eher ohne klare Bedingungen.

In die Karten schauen lassen will sich bei den Grünen noch niemand. Die Gremien der Partei werden erst am Mittwoch beraten – und, nachdem der bisherige Partner, Bürgermeister Michael Ludwig, öffentlichkeitswirksam mit Alternativen liebäugelt will man der SPÖ derzeit offenbar lieber keine So-oder-nicht-Bedingungen ausrichten.