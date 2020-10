Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Rekord bei Neuinfektionen: Binnen 24 Stunden sind in Österreich so viele Menschen wie nie zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit wurde der bisherige Höchstwert von 1335 Fällen von Mittwoch deutlich übertroffen. Mehr dazu

Kurz-Appell an Länder: Angesichts österreichweit steigender Corona-Infektionszahlen hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit einem schriftlichen Appell an die Bundesländer gewandt. Er spricht von einem "sehr besorgniserregendes Ausmaß" der Zahlen. Verschärfte Maßnahmen seien dort dringend notwendig. Mehr dazu

Fast ganz Österreich auf Belgiens Roter Liste: Aufgrund der steigenden Coronazahlen setzt Belgien nach Wien und Tirol nun auch Ober- und Niederösterreich, das Burgenland, Salzburg sowie - erneut - Vorarlberg auf die Rote Liste. Damit sind bei der Einreise ein PCR-Test und eine 14-tägige Quarantäne verpflichtend. Mehr dazu

Katastrophenfall in Portugal: Die Infektionszahlen steigen stark. Die Anordnung ermöglicht es der Regierung, einschneidende Maßnahmen durchzusetzen. So sollen sich etwa in der Öffentlichkeit nur noch maximal fünf Menschen versammeln dürfen. Mehr dazu

Wolfgang Sobotka im Interview: Der ÖVP-Nationalratspräsident findet es im Gespräch mit Iris Bonavida „obskur“, dass er als Auskunftsperson im Ibiza-U-Ausschuss geladen ist. Mehr dazu [premium]

ÖFB-Sieg in Rumänien: Das ÖFB-Team mühte sich zum 1:0-Sieg in Rumänien. Überzeugend war der Nationas-League-Auftritt erneut nicht, aber wieder stehen drei Punkte zu Buche. Und damit gedeiht der Traum vom Aufstieg. Mehr dazu

Morning Post aus den USA: Die Kleinstadt Schuylkill Haven in Pennsylvania ist fest in republikanischer Hand. Das Coronavirus beschäftigt die Menschen nicht, sie sorgen sich um die Wirtschaft und eine Machtübernahme des linken Flügels der Demokraten. Korrespondent Stefan Riecher berichtet. [premium]

Der Morgen live: