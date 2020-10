Herbstferien ohne Feriengäste

Erstmals gibt es zwischen Nationalfeiertag und Allerheiligen einheitliche Herbstferien in den Schulen. Der Tourismus wird heuer nicht davon profitieren. Die klassischen Städtereisen fallen aus. Nur Thermen und die südliche Steiermark dürfen auf Gäste hoffen.

Wien. Jahrelang hat die Tourismuswirtschaft für eine österreichweit einheitliche Regelung der Herbstferien gekämpft. In einer Woche ist es nun erstmals so weit. Aber eine große Reisewelle wird es nicht geben. Die steigende Zahl an Neuinfizierten, immer mehr Reisewarnungen und die wachsende Verunsicherung in der Bevölkerung führen dazu, dass die Herbstferien für einen Großteil der Tourismuswirtschaft heuer ausfallen werden.