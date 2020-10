Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Lockdown in Tschechien in Kraft: In unserem Nachbarland wurden Ausgangsbeschränkungen wie im Frühjahr verhängt. Restaurants und viele Geschäfte bleiben zu. Mehr dazu berichtet unser Korrespondent Hans-Jörg Schmidt. [premium]

Mehr als 10.000 Corona-Fälle in Deutschland: Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag 11.287 Fälle binnen 24 Stunden. Der bisherige Höchstwert lag bei 7830 Neuinfektionen erreicht worden. Mehr dazu

1,5 Prozent mehr im Handel: Im Handel kamen die Lohnverhandler am Mittwoch schon am ersten Tag nach elf Stunden zu einer Einigung: Die Gehälter für die 415.000 Angestellten sowie die Lehrlingsentschädigungen für die 18.000 Lehrlinge steigen per 1. Jänner 2021 um 1,5 Prozent. Jeannine Hierländer berichtet und fragt sich: „Kann das Weihnachtsgeschäft das schwierige Jahr retten?" Mehr dazu [premium]

Ermittlungsverfahren nach Lehrer-Mord: Nach dem brutalen Mord an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich ist gegen einen 14- und einen 15-jährigen Schüler ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zu einem Mord mit Terrorhintergrund eröffnet worden. Mit einer emotionalen Gedenkfeier verabschiedete sich Frankreich gestern von Paty. Mehr dazu

Haselsteiner im Ibiza-Ausschuss: Nach Immobilieninvestor Rene Benko, KTM-Chef Stefan Pierer und Uniqua-Boss Andreas Brandstetter wird am Donnerstag im Ibiza-Ausschuss der Befragungsreigen der Unternehmer fortgesetzt. Unter anderem geladen ist der Unternehmer und NEOS-Geldgeber Hans Peter Haselsteiner.

Morgenglosse: „Der U-Ausschuss-Cluster ist mit diesen Bedingungen nur eine Frage der Zeit“, meint Anna Thalhammer.

