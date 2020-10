Gesichtsvisiere sollen verboten werden

Das Verbot dürfte in der neuen Corona-Verordnung festgeschrieben sein. Auch die 1-Meter-Abstandsregel im Freien könnte wiederbelebt werden.

Ob sie tatsächlich genauso gut schützen wie Masken, gilt als umstritten. Dennoch erfreuen sich Gesichtsvisiere vor allem in der Gastronomie und im Handel größter Beliebtheit. In der neuen Corona-Verordnung sollen die durchsichtigen Schilder nun verboten werden. Das berichtet der „Kurier“.

Zwar lag die offizielle Version der Verordnung, die am Freitag 0.00 Uhr in Kraft treten wird, Donnerstagfrüh noch nicht vor. Das Gesichtsvisier-Verbot dürfte aber in einem Entwurf festgeschrieben sein. Das bestätigte auch die Wirtschaftskammer gegenüber Ö1. Für Spartenobmann der Gastronomie, Martin Pulker, sei das „nicht überraschend“, da neue Studien einen geringeren Schutz der Visiere darlegen würden. Aus seiner Sicht sei es „verständlich“, dass man darauf reagiere.

Die Visiere hätten sich als nicht geeignet erwiesen, um Aerosole zu hemmen, heißt es dazu in dem Verordnungs-Entwurf: „Hintergrund ist eine verdichtete Evidenz, nach der insbesondere ‚Face Shields‘ keine den klassischen Masken vergleichbare aerosolhemmende Wirkung haben.“ Deswegen sollen dort, wo eine Maskenpflicht gilt, wie bisher nicht mehr anerkannt werden. Im Gesetzestext wurde, wo von einem „abdeckenden“ Mund-Nasen-Schutz die Rede ist, der Ausdruck „und eng anliegend“ angefügt. Und das trifft wohl nur auf die klassische Maske zu.

Übergangsfrist

Wann das Verbot in Kraft treten wird, ist noch unklar. Es wird aber eine kurze Übergangsfrist überlegt. Aus dem Gesundheitsministerium gab es dazu Donnerstagfrüh noch keine Bestätigung. Die Verordnung soll am Vormittag vorliegen, hieß es lediglich. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hatte am Mittwoch erklärt, die Verordnung soll "spätestens morgen ganz in der Früh" veröffentlicht werden - somit sei "ausreichend Zeitabstand bis zum Inkrafttreten" gegeben.

Anschober hatte schon am Montag ein baldiges Verbot der Visiere angedeutet. Deren Schutzwirkung würde derzeit überprüft, sobald es Ergebnisse gäbe, würde man die Konsequenzen ziehen, sagte der Mniister. Diese kamen nun früher als gedacht.

Abstand auch wieder im Freien?

Dem Vernehmen nach könnte die Verordnung auch eine Wiederbelebung der Ende Juli aufgehobenen 1 Meter-Abstandsregeln ("Babyelefant") beim Betreten von öffentlichen Orten (auf der Straße) bringen. Seit Ende Juli existierte diese Maßnahme nur mehr als Empfehlung Anschobers. Die Vorschrift war infolge der Aufhebung der allgemeinen Corona-Ausgangsbeschränkungen (durch den Verfassungsgerichtshof Mitte Juli) zurückgenommen worden. Grund dafür war, dass davon auszugehen war, dass auch die 1 Meter-Regel im öffentlichen Raum gesetzlich nicht gedeckt war. Die notwendige "Reparatur" des Covid-19-Maßnahmengesetzes war im September erfolgt.

(twi)