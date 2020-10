Mit 2782 weiteren Infizierten wurde ein neuer Höchstwert für einen Sonntag registriert. In Salzburg warnt der Landeshauptmann vor vollen Krankenhäusern.

Kein Tag ohne Höchstwert bei den Neuinfektionen in Österreich: Mit 2782 weiteren mit SARS-CoV-2-Infizierten österreichweit wurde ein neuer Rekord für einen Sonntag registriert. Aus den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium ging hervor, dass es bisher in Österreich 80.811 positive Ergebnisse aus 2.088.359 Tests gab. Innerhalb eines Tages wurden 17.744 Testergebnisse eingemeldet, für einen Tag am Wochenende ein hoher Wert.

Mit Stand Sonntag, 9.30 Uhr, sind österreichweit 979 Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben und 57.858 sind wieder genesen. Damit gibt es derzeit 21.974 aktiv Infizierte. 1225 Menschen befinden sich aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 174 auf Intensivstationen. Am Sonntag waren knapp 15,7 Prozent der eingemeldeten Tests positiv.

Die meisten positiven Testergebnisse wurden in Wien mit 686 gemeldet, gefolgt von Oberösterreich mit 612 und Niederösterreich mit 416. In der Steiermark kamen 325 Infektionen dazu, in Tirol 313 und in Salzburg 269. Zweistellig blieben Vorarlberg mit 68, das Burgenland mit 47 und Kärnten mit 46 Neuinfektionen.

Haslauer warnt vor Überlastung der Krankenhäuser

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) warnt vor der bevorstehenden Überlastung der Spitäler durch die Corona-Krise. In Salzburg könnte es bereits in einer Woche so weit sein, sagte Haslauer am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Sollten die Infektionszahlen weiter stark steigen, könnten aus seiner Sicht neue österreichweite Maßnahmen nötig werden. Zur Bewältigung der Coronakrise in den Krankenhäusern fordert Haslauer mehr Geld vom Bund für die Länder.

Haslauer hatte vorige Woche davor gewarnt, dass die Spitalskapazitäten in seinem Bundesland binnen zwei Wochen erschöpft sein werden. Diesen Weg habe man nun bereits zur Hälfte zurückgelegt: "Dann wird Personal umgeschichtet, Betten umgeschichtet, dann müssen Hüftoperationen, die vielleicht schon einmal verschoben wurden, wieder verschoben werden." Auch die Nachverfolgung der neuen Infektionen sieht Haslauer wegen der "explosionsartigen" Infektionsentwicklung "an der Grenze".

Zur Bewältigung der coronabedingten "enormen Mehraufwendungen" in den Krankenhäusern fordert Haslauer mehr Geld für die Länder. Denn die Bekämpfung der Pandemie sei eine Bundesaufgabe. Haslauer spricht von 1,5 Mrd. Euro Verlust, über die er mit dem Bund verhandeln möchte. "Da stelle ich eine gewisse Zögerlichkeit fest", kritisierte der Landeshauptmann mangelnde Gesprächsbereitschaft.

Dass sich die Regierung zuletzt mit bundesweiten Corona-Maßnahmen zurückgehalten und auf regional abgestufte Eingriffe gesetzt hat, findet Haslauer verständlich. "Es kann aber sein, wenn die gesamte Entwicklung in Österreich weiter so dahingaloppiert, dass die Bundesregierung wieder zu nationalen maßnahmen greift." Mit Sorge sehe er jedenfalls, dass das Alter der Infizierten wieder ansteige. Ausschlaggebend seien vor allem Kontakte im privaten Bereich: "Das sind nicht nur die jungen Leute, die abfeiern." Hier gehe es auch um Seniorengeburtstage und Vereinstreffen.

686 Coronavirus-Infektionen in Wien

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Wien hat sich in den vergangenen 24 Stunden um 686 Fälle erhöht. Damit waren am Sonntag bis dato insgesamt 27.180 positive Testbefunde bekannt, wie der medizinische Krisenstab der Stadt mitteilte. Derzeit sind in der Bundeshauptstadt 6.872 Personen infiziert.

Von Samstag auf Sonntag erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus um vier auf 313. Eine 78-jährige Frau und drei Männer - 82, 79 und 75 Jahre alt - sind verstorben. 19.995 Personen sind genesen. Am Samstag wurden in Wien 5.256 Covid-19-Tests vorgenommen.

