Rot-Pink: Ludwig verhandelt mit Neos über Koalition für Wien

Die Wiener SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig wird die erste rot-pinke Koalition auf Landesebene in Österreich eingehen

„Wir wollen die Tür öffnen für eine Fortschrittskoalition“, betont Bürgermeister Ludwig die Entscheidung, mit den Pinken ab sofort Koalitionsverhandlungen zu führen.

Die Entscheidung ist gefallen: Die Wiener SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig wird die erste rot-pinke Koalition auf Landesebene in Österreich eingehen - die Parteigremien gaben am Dienstag grünes Licht für Koalitionsverhandlungen mit den Wiener Neos unter ihrem Parteichef Christoph Wiederkehr. Theoretisch könnten die Verhandlungen noch scheitern, in der Praxis sind beide Parteien kompromissbereit und hoch motiviert, Rot-Pink ins Ziel zu bringen. Deshalb gilt Rot-Pink de facto als fix.

Details wurden noch nicht bekannt gegeben. Über Ressorts und Funktionen wird in den Koalitionsgesprächen noch verhandelt. Allerdings dürften die Neos das Bildungsressort zumindest beanspruchen - ist das doch ihr zentrales Kernthema. Gleichzeitig ist klar, dass die bestehenden Ressorts völlig neu geordnet werden. Wie das aussieht, ist derzeit noch offen.

Einstimmiger Beschluss im Präsidium

Ludwig betonte Dienstagmittag in einer Pressekonferenz nach den Gremiensitzungen, er habe in den Sondierungsgesprächen mit ÖVP, Grünen und Neos (alle drei Parteien kommen rein rechnerisch für eine Koalition infrage) in den vergangenen Tagen auf rote Inhalte gepocht. Diese lauten: Bewältigung der Coronakrise, Umgang mit dem Klimawandel, Ausbau des Gesundheits- und Pflegewesens sowie Stärkung der Klein- und Mittelbetriebe.

Auch das Bildungssystem sei durch die Pandemie extrem gefordert, weshalb man hier einen weiteren Schwerpunkt setzen wolle. Immerhin habe Wien nicht nur als erstes Bundesland das Gratis-Kindergartenjahr eingeführt, sondern gehe auch mit dem „digitalen Klassenzimmer“ neue Wege. Weiter beschreiten will Ludwig überdies den Pfad des geförderten Wohnbaus - gemeinsam mit den Sozialpartnern. „Das war mein Einleitungsstatement bei all diesen Sondierungsgesprächen“, so der Bürgermeister.

„Sozialliberale Koalition“

Ebenfalls allen Treffen gemein sei eine gute Atmosphäre gewesen, „inhaltlich aber waren sie sehr unterschiedlich“. So sei rasch klar gewesen, dass „wir uns nicht gegen eine Partei, sondern für eine Partei entscheiden“ - und das seien die Neos. Das Präsidium habe sich dafür einstimmig ausgesprochen, im Vorstand habe es für Rot-Pink eine „überwältigende Mehrheit“ - zwei Gegenstimmen - gegeben, sagte Ludwig. „Ich freue mich, dass wir diesen neuen Weg beschreiten“, unterstrich er. „Wir wollen die Tür öffnen für eine Fortschrittskoalition“, für die erste „sozialliberale Koalition“ in Wien.

Inhaltliche Eckpfeiler wollte der Bürgermeister nicht vorgeben, es bestehe Bereitschaft „offenen Herzens aufeinander zuzugehen“. Aber: Fest stehe, dass die SPÖ sechsmal stärker aus der Wahl gegangen sei, als die Neos, das werde sicher eine Rolle in Verhandlungen spielen. Fest stehe außerdem: Sollten die Gespräche scheitern, hätte die SPÖ glücklicherweise mit Grünen und ÖVP noch andere Optionen.

Die Pressekonferenz von Michael Ludwig (SPÖ) ist beendet. Um 13:30 Uhr wird Neos-Klubobmann Christoph Wiederkehr ein Statement abgeben. Der Artikel wird laufend aktualisiert.

(stu/hell)