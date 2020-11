Die neue Verordnung zielt genauer auf Infektionsquellen und konzentriert sich auf die Nacht. Allerdings versteht man auch diesmal nicht alles.

Als vor wenigen Wochen ein Tiroler Hotelier einen Lockdown vorschlug, um den Wintertourismus zu retten, war die Empörung groß. Zu Recht. Inzwischen ist aber klar, dass es nicht mehr vorrangig um die Skisaison im Westen, sondern um alle Spitäler geht. Würden die Neuinfektionen so rasant weitersteigen, könnte Mitte November fast ein Drittel der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sein, hört man aus Expertenkreisen. Was das in Folge heißt, will und kann sicher hierzulande keiner vorstellen. Nämlich dass Menschen, die medizinische Notfälle sind, nicht ausreichend versorgt werden können.