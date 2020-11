Phantomduell: Einer gegen alle

Barack Obama und Joe Biden in Detroit, wo ihr Auftritt nur rudimentär an 2008 erinnerte. In Michigan wollten sie sicherstellen, dass die „blaue Mauer“ hält.

Donald Trump und Joe Biden liefern sich im Finish eine erbitterte Schlacht. Der Präsident sieht sich als Einzelkämpfer.

Wien/Washington. Zur Einstimmung sang Stevie Wonder in Detroit seinen Song „Signed, Sealed, Delivered“, den Wahlkampfhit des Jahres 2008, der überall bei Kundgebungen Barack Obamas vor Zehntausenden Zuschauern ertönt war. Am Wochenende war die Menge indes überschaubar, als Wonder den ersten gemeinsamen Auftritt Obamas mit Joe Biden, seinem Ex-Vizepräsidenten, im wenig stimmungsvollen Ambiente des Parkplatzes eines Casinos auf Belle Isle in der Motor-City ankündigte. Wegen der Corona-Pandemie scheuen die Demokraten Massenveranstaltungen wie die Trump-Kampagne.