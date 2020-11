Wie Joe Biden die ökologische Wende in Amerika herbeiführen und dafür die Außenpolitik einspannen will.

Energisch schwenkt Joe Biden jetzt schon die grüne Fahne. Die Stimmen waren noch gar nicht ausgezählt, als der demokratische Präsidentschaftskandidat am Dienstag twitterte: „Das ist der Tag, an dem die Trump-Regierung das Pariser Klimaabkommen verlassen hat. Und in 77 Tagen (Tag der Präsidentenvereidigung, Anm.) wird eine Biden-Regierung wieder eintreten.“