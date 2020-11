Coronainfektion: Ukraines Präsident im Krankenhaus

Noch am 15. September 2020 war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gast in Österreich bei Bundeskanzler Sebastian Kurz

Erst am Montag wurde Wolodymyr Selenskyj positiv auf das Coronavirus getestet. Damals zeigte er sich optimitisch: „Alles wird gut!“, schrieb er in den sozialen Netzwerken.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er sich Anfang der Woche mit dem Coronavirus infiziert hatte. Das berichteten lokale Medien am Donnerstag. Wenig später wurde dies von einer Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur „Reuters“ auch bestätigt. Im Krankenhaus gebe es bessere Voraussetzungen für den Patienten, sagte die Sprecherin, die Situation sei nicht ernst.

Erst am vergangenen Montag meldete sich Selenskyj selbst in sozialen Netzwerken zu Wort: "Trotz aller Quarantänemaßnahmen habe ich ebenfalls ein positives Ergebnis erhalten", schrieb das Staatsoberhaupt. Der 42-Jährige informierte damals über seinen Gesundheitszustand. Er habe eine erhöhte Temperatur von 37,5 Grad Celsius, fühlt sich jedoch gut, hieß es am Montag. "Die Mehrheit überwindet Covid-19, und ich werde das auch durchstehen. Alles wird gut!", schrieb er.

Mehrere Politiker haben Krankheit bereits überstanden

Vor dem Staatschef hatten bereits Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko, Ex-Präsident Petro Poroschenko und Ex-Ministerpräsidentin Julia Timoschenko Covid-19 Erkrankungen überwunden.

In der Ukraine werden fast täglich neue Rekordzahlen bei Infektionen und Sterbefällen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr wurden in dem osteuropäischen Land mehr als 500.000 Infektionen registriert. Allein am Montag waren es laut offizieller Statistik 8687 Neuinfektionen. In der Ukraine leben rund 42 Millionen Menschen.

(APA/Reuters)