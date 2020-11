Retten längere Schulferien in Deutschland Weihnachten?

Und ein Bundesland prescht vor.

Berlin. Seit zwölf Tagen ist Deutschland nun in einem Lockdown, der sanfter als jener in Österreich ausfällt. Was auch daran liegt, dass die Infektionszahlen in Österreich pro 100.00 Einwohner viermal so hoch sind wie beim großen Nachbarn. Eine nächtliche Ausgangssperre gibt es in Deutschland nicht. Und die Schulen sollen geöffnet bleiben. Also grundsätzlich. Tatsächlich sind zwischen Nord- und Bodensee rund 300.000 von elf Millionen Schülern und 30.000 von 800.000 Lehrern in Quarantäne.