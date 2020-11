Schutz für das Rothschild-Erbe

Ein Kollisionskurator soll nun über die Interessen der Rothschild-Stiftung für Nervenkranke wachen. Und nicht die Stadt Wien.

Wien. Geoffrey R. Hoguet, ein in New York lebender Nachfahre der Wiener Linie der Rothschild-Dynastie, hat einen Etappensieg im Rechtsstreit mit der Stadt Wien errungen: Die Interessen der von seinen Vorfahren 1907 gegründeten Stiftung, deren Zweck die Errichtung von Kliniken für psychisch kranke Menschen ist, sollen von einem Kollisionskurator wahrgenommen werden. Damit verliert die Stadt Wien an Einfluss. Zuletzt erfolgte ja die Verwaltung der Stiftung durch den Magistrat der Stadt Wien.