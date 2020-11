(c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Ab Dienstag gilt der Lockdown – mit einigen Ausnahmen. Und was gilt, wenn das Auto streikt oder der Rücken schmerzt?

Wien. Zurück in den März, heißt es seit heute Mitternacht. Die Geschäfte sind wieder geschlossen, im stationären Handel eingekauft werden kann nur noch, was man zum täglichen Leben benötigt. Die Supermärkte haben Auflagen, was sie verkaufen dürfen – nicht alle wollen sich daran halten.