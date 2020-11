via REUTERS

General Cienfuegos wird nach seiner Verhaftung in Los Angeles im Oktober einem US-Untersuchungsrichter vorgeführt.

Die Anklage gegen den wegen Drogenschmuggels in den USA verhafteten mexikanischen Ex-Verteidigungsminister Cienfuegos wird fallen gelassen – aus außenpolitischen Erwägungen.

Fast fünf Wochen verbrachte der mächtige mexikanische Armee-General in amerikanischen Gefängniszellen. Dann verkündete US-Justizminister William Barr in der Nacht zum Mittwoch: Die Anklage gegen Salvador Cienfuegos Zepada werde fallen gelassen, er dürfe zurück in seine Heimat Mexiko.