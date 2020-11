Ein rechter Hardliner an der Spitze von Yad Vashem?

Pläne für die Holocaustgedenkstätte erregen weltweit Proteste.

Heftiger Protest kommt aus Universitäten, Museen, Gedenkstätten und Archiven in aller Welt gegen die angekündigte Ernennung des israelischen Politikers Effi Eitam zum Vorstand der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Der nationalreligiöse Hardliner hatte vorgeschlagen, den israelischen Arabern das Wahlrecht zu entziehen und die Palästinenser aus dem Westjordanland zu vertreiben. Außerdem fordert er die Ausweitung jüdischer Siedlungen auf Palästinensergebiet.

Vorschlag sei „ungeheuerlich“

„Eitams hasserfüllte Rhetorik gegenüber israelischen Arabern und Palästinensern steht im Widerspruch zu der erklärten Mission von Yad Vashem“, heißt es in einer internationalen Petition, die 750 Wissenschaftler und Mitarbeiter von mit dem Holocaust befassten Institutionen unterzeichnet haben. Der Vorschlag sei „ungeheuerlich“; das „würde eine international respektierte Institution, die sich der Dokumentation von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem Streben nach Menschenrechten widmet, verhöhnen und zu einer Schande machen“. Zu den österreichischen Unterzeichnern gehören etwa Filmemacherin Ruth Beckermann, Autor Doron Rabinovici, Publizistin Isolde Charim, die Direktorin des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, Martha Keil, und der Leiter des jüdischen Museums Hohenems, Hanno Loewy, In Deutschland haben etwa Jan und Aleida Assmann unterschrieben. Auch Colette Avital, Vorsitzende des Dachverbandes der Organisationen für Schoa-Überlebende in Israel, hat größte Bedenken. Das Ansehen von Yad Vashem „darf nicht gefährdet werden“. (sim)

