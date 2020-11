Uniqa: Kein Ausblick, weniger Jobs

Das Unternehmen streicht in den kommenden beiden Jahren 600 Arbeitsplätze, vor allem in Österreich. Ergebnisprognose traut man sich für heuer keine zu.

Schon lang hatte die Uniqa ein neues Strategieprogramm für die Jahre nach 2020 in Aussicht gestellt. Am Vorabend der für Donnerstag geplanten Präsentation kam es dann zum Paukenschlag. Das Unternehmen will 600 Arbeitsplätze, hauptsächlich in Österreich, abbauen und ein Drittel aller 105 Geschäftsstellen im Land streichen. Alle Bereiche sind von den Kürzungen des Personalstandes betroffen. Hierzulande arbeiten 6000 Beschäftigte für die Uniqa.