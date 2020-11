Wunderwaffe der Negation: Wegen Corona!

Die Kunst der Absage ist gar nicht so schwer: Sie muss rechtzeitig, eindeutig und wohlbegründet erfolgen.

Aus Feingefühl wurde es von uns bisher verschwiegen: Die weitaus größte Abteilung im Gegengift nennt sich Society. Zehntausende Adressen und Nummern umfasst ihr Netzwerk. Entsprechend umfangreich ist die Zahl der Einladungen, die wahrgenommen werden sollen – von der Weinköniginnenkür am Neusiedler See bis zum hochalpinen Jodelwettbewerb.



Derzeit aber sind viele bei uns in Erdberg, die sonst mehrmals täglich zur Teilnahme an illustren Events oder gar zu ambivalenten Gratisbuffets gelockt werden, verstört: Im Minutentakt kommen Absagen herein. Als nackte Begründung wird die aktuelle Wunderwaffe der Negation verwendet: „Wegen Corona!“ Nur verwegene Veranstalter kündigen auf ihren Websites noch an, dass vor dem Fest des heiligen Nikolaus tatsächlich eine Premiere zu erwarten sei. Die Kulturpessimisten denken eher an das Fest der Epiphanie.