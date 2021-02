Wie Politik die Coronarezession am Laufen hält

Von Brüssel bis Innsbruck: Wir brauchen dringend Korrekturen.

„Weiterhin träge”: Die jüngste Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts für die Konjunkturaussichten ist leider, freundlich gesagt, sehr verhalten. Während China die Epidemie wirtschaftlich bereits hinter sich gelassen hat und die USA knapp davorstehen, stolpert Europa gerade in eine veritable Double-Dip-Rezession. Österreich in eine besonders heftige.



Das hat viel mit dem offensichtlichen Vollversagen der EU in Sachen Impfung zu tun. Und hierzulande ebenso viel mit der alpenländischen Form des Föderalismus, die es präpotenten Landes- und Regionalkaisern ermöglicht, sinnvolle Eindämmungsmaßnahmen konsequenzenlos zu konterkarieren.



Beides führt zu einer endlosen Abfolge von wirtschaftsschädlichen Lockdowns. Was bewirkt, dass wir als Letzte aus der Corona-Flaute herauskommen werden.