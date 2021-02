Was hinter dem Fall Pilnacek steckt

Justizressort-Sektionschef Christian Pilnacek wurde suspendiert. Die Causa wirft ein Schlaglicht auf das Verhältnis zwischen Justiz und Politik.

Wien. Zuletzt ging es Schlag auf Schlag: Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter erfuhr aus den Medien, dass er als Beschuldigter in einem Geheimnisverrat-Verfahren geführt wird. Nicht nur Brandstetter – er ist mittlerweile Verfassungsrichter – steht unter Verdacht. Auch gegen Sektionschef Christian Pilnacek wird ermittelt. In seinem Fall wurde am Freitag ein weiterer Schritt gesetzt. Das interimistisch von Grünen-Vizekanzler Werner Kogler geführte Justizministerium gab Pilnaceks Suspendierung bekannt.