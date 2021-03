Mallorca statt Ibiza: Zack, zack zum Staatsanwalt

Ein Journalist der Peter-Pilz-Plattform zeigte den Kanzler wegen eines (Gratis-)Urlaubs in Mallorca bei einer Unternehmerin an. Sebastian Kurz legte nun eine Hotelrechnung vor.

Am Dienstag war es dann Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst, der aus einem Akt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zitierte: Zusammengefasst ging es darum, dass der Journalist Thomas Walach, Chefredakteur der Peter-Pilz-Plattform „Zack Zack“, sich am 15. 2. 2021 an das Hinweisgebersystem der WKStA gewandt hat und dann am 17. 2. 2021 auch schon als Zeuge einvernommen wurde. Mit dem Vorwurf, Sebastian Kurz habe sich 2018, damals schon Bundeskanzler, von einer österreichischen Immobilienunternehmerin in deren Haus auf Mallorca zu einem Urlaub einladen lassen. Das könnte dann verbotene Geschenkannahme sein.