Razzia bei Hygiene Austria: FFP2-Masken kommen aus China

Der Maskenhersteller räumt ein, Masken aus China als heimisches Produkt verkauft zu haben.

Man erkennt sie am roten Streifen und dem Aufdruck „Hygiene Austria“. Die Produktion der FFP2-Masken in Wiener Neudorf wurde medienwirksam von Politikern gefeiert. Hatte doch Österreichs Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten gleich zu Beginn der Pandemie eine wahre Hysterie ausgelöst. Doch nun räumt der Maskenhersteller ein, das österreichische Produkt kommt in Wahrheit aus China. Man hat bei einem chinesischen Fabrikanten Masken in Auftrag gegeben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt.