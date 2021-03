Russlands Coronaimpfstoff Sputnik V wird in Rom getestet

(c) Reuters

In Italien ist noch vor der EU-Zulassung des russischen Impfstoffs der Bau der ersten europäischen Produktionsstätte für das Vakzin geplant.

In Rom soll das russische Vakzin Sputnik V auf seine Wirksamkeit gegen das Coronavirus erprobt werden. In dem auf Infektionskrankheiten spezialisierten Krankenhaus "Lazzaro Spallanzani" sollen in einigen Tagen Tests mit dem russischen Impfstoff beginnen, berichtete der Präsident der Region Latium, Nicola Zingaretti laut Medienangaben vom Samstag.

In Italien ist noch vor der EU-Zulassung des russischen Impfstoffs der Bau der ersten europäischen Produktionsstätte des Vakzins geplant. Der russische Staatsfonds RDIF und der Schweizer Pharmakonzern Adienne wollen im Juni mit der Produktion in der Lombardei starten, teilte die italienisch-russische Handelskammer vergangene Woche mit. Die italienischen Aufsichtsbehörden müssten dem Vorhaben noch zustimmen.

Wissenschafter bescheinigen dem russischen Impfstoff eine Wirksamkeit von fast 92 Prozent. Damit ist die Effektivität vergleichbar mit bereits in der EU zugelassenen Vakzinen.

(APA)