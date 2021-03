Das Mea Culpa der Angela Merkel

Die Kanzlerin übernimmt die Verantwortung für die umstrittene Osterruhe und nimmt die Entscheidung zurück. Das trägt ihr Respekt, aber auch harsche Kritik der Opposition ein.

Die Chronisten mochten noch so lange stöbern: Wann hat es das je gegeben in den 15 Jahren und vier Monaten der Ära Merkel? Das Mea Culpa – das Schuldeingeständnis – der Kanzlerin am Mittwoch in Berlin, erst im Bundeskanzleramt und danach im Bundestag, geht in die Annalen der jüngeren deutschen Geschichte und des Corona-Krisenmanagements ein.