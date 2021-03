Wie wir lächeln: Das Esperanto der Mundwinkel

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Die schönste Kurve, die ein Gesicht zeichnen kann. Oder die Computertastatur. • Christine Pichler

Lachen ist ein universeller Code. Selbst digital. Auch wenn sich der Inhalt hauptsächlich um eines dreht: Ich, du und wie wir zueinander stehen.

Gefühle müssen raus. Vor allem, wenn sie im Körper entstehen. Wahrscheinlich wurde deshalb Tanzen vor Glück erfunden. Oder: das Lachen. Als Druckventil. Wenn es zu lustig wird. Oder einfach viel zu schön. Charles Darwin ging dem Glücksgefühl schon 1872 auf den Grund, mit der Publikation „The Expression of the Emotion in Man and Animals“. Was passiert da, wenn das Blut ins Gesicht schießt, die Muskel spontan kontrahieren und Lebewesen kichern, glucksen, prusten.