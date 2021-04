Brückenbauer, von Bayern bis zum Balkan

Österreichs Bundeskanzler, Sebastian Kurz, soll am 11. Mai den Freiheitspreis der Medien erhalten.

Österreichs Bundeskanzler, Sebastian Kurz, soll am 11. Mai den Freiheitspreis der Medien erhalten. Das entzückt konservative Medienmacher in Deutschland und erbost das linksliberale Lager. Sogar die SPÖ reagierte mit einer Aussendung.

Alle Welt weiß es längst: Sebastian Kurz ist ein gottbegnadeter Laudator. Man erinnere sich an die bewegenden Worte über Werte und Prinzipien, die er als Außenminister 2014 bei der Verleihung des M100 Media Award für Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko fand.

Und als Bundeskanzler hat Kurz im März 2021 die Virologen Özlem Türeci und Uğur Şahin gepriesen, die mit dem Axel Springer Award bedacht wurden. Sie haben dafür gesorgt, dass tatsächlich bald Licht am Ende des Corona-Tunnels aufleuchten könnte.

Der ÖVP-Obmann hat ein goldenes Händchen für das parteiliche Spenden von Lob bei Medien-Preisen. Vielleicht ist er durch Auftritte bei solchen Shows mit Ex-Boxern und potenziellen Nobelpreisträgern in Europa inzwischen besser bekannt als etwa die Spitze der SPD (deren Doppelnamen dem Mediator gerade wieder entfallen sind).