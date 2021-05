Wie junge Anleger in der Euphorie cool bleiben

Die aktuelle Rekordjagd wird auch von jungen Investoren angetrieben, die seit Monaten in Massen an die Börse stürmen. Das ist nicht zwangsläufig schlecht. Die Frage ist nur, wie die Neulinge beim nächsten Absturz reagieren.

New York. Gerade in Europa beschweren sich Finanzexperten seit eh und je, dass sich zu wenige Menschen für den Aktienmarkt interessieren. Damit vergeben diese in Zeiten negativer Realzinsen die Chance zum langfristigen Vermögensaufbau. Wer sein Geld unverzinst auf dem Sparbuch oder dem Konto liegen lässt, verliert garantiert. Wer Anteile an Unternehmen oder Indexfonds kauft und über Jahrzehnte investiert bleibt, gewinnt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Grundsätzlich ist es also eine gute Nachricht, dass angesichts der aktuellen Rekordjagd immer mehr junge Anleger an die Börse stürmen.