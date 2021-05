„Diesel schmutzig, Benzin sauber – so einfach ist das nicht“

(c) REUTERS (ALY SONG)

Carsten Dippelt, Chef von Mercedes Österreich, über krisenfeste Käufer, den Trend hin zu SUVs, über die grüne Verkehrsministerin, Elektroautos und den gar nicht so bösen Diesel.

Mercedes hat im Krisenjahr 2020 bei den Verkäufen weniger eingebüßt als der Markt. Sind Premiummarken krisensicherer oder trifft die Krise Mercedes-Kunden weniger?

Carsten Dippelt: Wir sind mit einem hellblauen Auge durch die Krise gekommen. Wir hatten ein Minus von 15 Prozent, der Gesamtmarkt brach um 27 Prozent ein. Unser besseres Abschneiden hat mehrere Gründe: Erstens hat Corona für eine Wiederbelebung des Individualverkehrs gesorgt, vor allem in Hinblick auf Premiumautos. Man hat ja davor stark in Richtung Kollektivmobilität gedacht – Carsharing etwa – , das ist jetzt wegen der Sorge vor Ansteckung in den Hintergrund gerückt. Es gab zweitens eine stärkere Konzentration auf Lebensqualität – und Mercedes steht für Qualität. Und drittens haben wir ein breites Produktportfolio für jede spezifische Nutzung – vom Elektroauto über den Kompakt- bis zum Lieferwagen.



In den ersten vier Monaten des Jahres konnte Mercedes um 34 Prozent zulegen. Macht Sie das zuversichtlich für den Rest des Jahres?

Man muss das relativieren, weil es teils eben mit den schlechten Zahlen vom Lockdown 2020 verglichen wird. Wir stehen derzeit eher vor der Herausforderung, dass wir deutlich mehr Autos ausliefern könnten, wir haben sie aber schlicht nicht wegen des Chipmangels, der alle Hersteller trifft.



Ihr Chef, Ola Källenius, hat gemeint, Mercedes werde sich mehr auf das obere Ende der Fahrzeugsegmente konzentrieren. Bedeutet das den Abschied vom Kompaktwagen?

Nein, definitiv nicht. Wir möchten in jedem Segment Modelle anbieten. Es geht nicht darum, einzelne Bereiche aufzugeben, sondern darum, in den verschiedenen Klassen das Premium- und Luxusfahrzeug anzubieten.



Groß geworden ist Mercedes mit Limousinen, jetzt dominieren SUVs. Sind die Zeiten der Limousinen vorbei?