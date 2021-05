Anklage: Wie Österreicher in Brasilien Geld wuschen

Peter Weinzierl, Exchef der Meinl-Bank, wurde in London aufgrund eines US-Ansuchens verhaftet. Er soll dem brasilianischen Odebrecht-Konzern bei Geldwäsche und Bestechung geholfen haben.

Wien. Entsprechende Vorwürfe gibt es schon lange. So übermittelte die heimische Finanzmarktaufsicht wegen vermuteter Verwicklungen österreichischer Banker in den südamerikanischen Odebrecht-Skandal bereits 2017 eine Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Dort wird seither gegen „sieben Personen und einen Verband“ ermittelt, wie es am Mittwoch von der WKStA gegenüber der „Presse“ hieß.