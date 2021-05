Kanzler Kurz erneut im Fokus der WKStA

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft legt en passant den Verdacht nahe, Kanzler Kurz könnte Ex-Minister Löger vor einer Hausdurchsuchung gewarnt haben.

Eigentlich ist es nur ein kleiner Nebensatz, der die ÖVP und die Abgeordneten im U-Ausschuss in helle Aufregung versetzt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) legt in einem dem U-Ausschuss gelieferten Schriftstück nahe, dass Kanzler Sebastian Kurz in den vermuteten Verrat einer Hausdurchsuchung bei Ex-Finanzminister Hartwig Löger involviert sein könnte.



Das Dokument, aus dem das geschlossen werden könnte, ist ein Bericht der WKStA an die Staatsanwaltschaft Innsbruck, die derzeit wegen möglichen Geheimnisverrats ermittelt. Johann Fuchs, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, und der derzeit suspendierte Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek werden als Beschuldigte geführt. In dem Zusammenhang hat die WKStA der StA Innsbruck auch ihre Verdachtsmomente zu womöglich verratenen Hausdurchsuchungen bei Novomatic-Chef Harald Neumann, Öbag-Chef Thomas Schmid und auch Ex-Finanzminister Hartwig Löger dargelegt.