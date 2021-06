Ein Boom, den wir ausnahmsweise einmal richtig nutzen sollten

Der unerwartet starke Wiederaufschwung der Wirtschaft wird wirkungslos verpuffen, wenn er nicht zur Modernisierung des Landes genutzt wird.

Statt des erwarteten Katzenjammers geht jetzt also ein richtiger Boom los: Die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS haben ihre Konjunkturprognosen für heuer und das kommende Jahr noch einmal kräftig nach oben geschraubt. An Zehntelprozentpunkten wollen wir uns jetzt nicht festklammern. Denn Konjunkturprognosen sind das, was in der Regel alle drei Monate „revidiert“ wird. Aber am Faktum, dass es in den nächsten Monaten endlich wieder ordentlich aufwärts gehen wird, lässt sich kaum noch rütteln.

Wir verdanken das den Impffortschritten und einigen vernünftigen staatlichen Maßnahmen wie der Investitionsprämie. Vor allem aber der sehr rasanten Nach-Corona-Erholung in den USA und China. Die beiden globalen Wirtschaftsgroßmächte ziehen mit ihrem fulminanten Wirtschaft-Comeback das schon vor Corona ziemlich ins Schnaufen gekommene Europa recht ordentlich mit.

Wunderbar. Und jetzt wenden wir uns den Konsequenzen zu, die aus der wundersamen Blitz-Wiederauferstehung der Wirtschaft zu ziehen sind, damit aus der sich gerade auftuenden Wachstumschance nicht nur ein kurz aufflackerndes Strohfeuer, sondern ein wirklich nachhaltiger Neustart wird.