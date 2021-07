Bewaffnete drangen in Privatresidenz ein.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, wurde der Präsident des Inselstaates Haiti in der Nacht von Unbekannten erschossen. Eine Gruppe von Bewaffneten drang demnach in die Privatresidenz von Jovenel Moise ein und tötete ihn. Interims-Innenminister Claude Joseph informierte die Öffentlichkeit über den Vorfall tags darauf.

Der Unternehmer Moise war seit 2017 im Amt.

(Reuters)