Endspiel in Tönen für Samuel Beckett

Auftakt zu „Still Life – Zeit mit Feldman“ mit dem Klangforum Wien: „For Samuel Beckett“ als Feier eines glorios-zarten Aufhörens, eine Stunde lang.

„Auf dem Papier sah es nach nichts aus. Der Anfang: simpel, fast lächerlich. Nur ein Pulsieren – wie eine rostige Quetschkommode“: Wer erinnert sich noch an die bewegende Szene aus Peter Shaffers Drama „Amadeus“, wo Salieri vom Adagio aus Mozarts „Gran Partita“ erzählt, in Milos Formans Verfilmung von 1984 gespielt von F. Murray Abraham? Am letzten Wochenende war das Werk, das den misstrauischen Konkurrenten auf Bühne wie Leinwand dann geradezu „die Stimme Gottes“ aus der Musik vernehmen lässt, in einer Mozartmatinee zu erleben.