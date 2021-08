Die Aufregung über Polen ist berechtigt, aber auch heuchlerisch

(c) Agencja Gazeta via REUTERS (JAKUB WLODEK)

Die rechtspopulistische Regierung in Polen macht das, was Viktor Orbán in Ungarn längst umgesetzt hat – das weiß die EU, schaut aber dennoch zu.

Es ist mal wieder so weit. Polen geht durch die Medien, weil die dortige nationalpopulistische Regierung den nächsten Schritt gesetzt hat, um die Demokratie zu ihren Gunsten auszurichten.

Diesmal geht es um die Änderung des Mediengesetzes: Künftig sollen Sendelizenzen nur noch an Unternehmen vergeben werden, die mehrheitlich aus Polen oder dem Europäischen Wirtschaftsraum stammen. Damit soll verhindert werden, dass Drogenbosse, russische Oligarchen oder Chinesen polnische Medien übernehmen, argumentiert die regierende PiS-Partei. In Wirklichkeit zielt die Einschränkung aber auf den regierungskritischen Privatsender TVN ab – dessen Eigentümer, der US-Medienkonzern Discovery, soll aus Polen gedrängt werden. Für die Anteile würde sich zweifellos jemand finden, der andere Schwerpunkte setzt, als über korrupte Deals der Regierung zu berichten.

Um diese Aktion nachvollziehbarer zu machen: Das wäre in etwa so, als würden ÖVP und Grüne ein Gesetz verabschieden, das die deutschen ProSieben-Sat1-Puls4-Eigentümer aus Österreich vertreibt.

Die Entrüstung über die „Lex-TVN“ ist zu Recht groß, aber es ist nur ein weiterer Baustein der „Repolonisierung“ der polnischen Medienlandschaft, wie es PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński formuliert hat. Es begann in jenem Medienbereich, in dem der Staatswille am einfachsten durchzusetzen ist: im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, TVP. Mittlerweile hat man sich in Polen damit abgefunden, dass der Sender zum Propagandaapparat der Regierung verkommen ist – obwohl dort einst guter Journalismus betrieben worden ist. Kritische Redakteure wurden entlassen und sind eben zu TVN gewechselt.

Vergleichsweise wenig Beachtung in den internationalen Medien fand hingegen eine außergewöhnliche Akquisition. Der teilstaatliche polnische Mineralölkonzern PKN Orlen hat im März den führenden Regionalmedienkonzern Polska Press von der deutschen Verlagsgruppe Passau übernommen. Das Portfolio umfasst 20 Regionalzeitungen, 120 regionale Wochenzeitschriften, 500 Online-Plattformen und erreicht rund 17 Millionen Polen. Das Veto des Gerichtshofs für Wettbewerb und Verbraucherschutz ignoriert der PKN-Orlen-Chef, ein Vertrauter Kaczyńskis, und tauscht emsig leitende Redakteure aus.

Das ist so, als würde die OMV Bezirksblätter, „Kleine Zeitung“, „Tiroler Tageszeitung“, „Oberösterreichische Nachrichten“ und andere Regionalmedien kaufen und dort im Sinne der Regierung aufräumen.

Bei der überregionalen „Gazeta Wyborcza“ versucht es die PiS hingegen über den Werbemarkt. Die liberale Tageszeitung erhält keine Inserate der Regierung mehr, staatliche Stellen haben ihre Abonnements gekündigt.

Man könnte auch sagen: Wovon ein österreichischer Populist auf Ibiza geträumt hat, das wird in Polen umgesetzt.

So wichtig und richtig der Unmut in der EU über diese Angriffe auf die Medienfreiheit ist, so heuchlerisch wirkt er mitunter. Denn Jarosłav Kaczyński versucht in Polen seit 2015 nichts anderes als das, was Viktor Orbán seit 2010 in Ungarn macht: Opposition marginalisieren, Justiz gefügig machen, Medien gleichschalten. Kurzum: Sie sägen beständig an den Pfeilern der Demokratie.

Die EU sieht dem seit Jahren zu, anstatt konsequenter dagegen vorzugehen – etwa Sanktionsmechanismen zu finden, die beide nicht blockieren können.

Die Wirtschaftspolitik ordnen beide nur einem einzigen Zweck unter: ihre Macht zu sichern. Dazu gehört es, jene Leute zu versorgen, die ihnen dabei helfen, diese Macht auszuüben. Staatsnahe Unternehmen kaufen sich in Bereiche ein, die nichts mit ihrem Kerngeschäft zu tun haben, aber dazu geeignet sind, Einfluss zu gewinnen. Es werden Projekte gefördert, von denen befreundete Unternehmer profitieren. Ausländische Konzerne, auch aus der EU, werden aus dem Markt gedrängt. Milliarden fließen in direkte Sozialtransfers, die in vielen Fällen den Menschen helfen, aber volkswirtschaftlich schädlich sind – und dazu dienen, die Dankbarkeit des Volks bei den nächsten Wahlen einzukassieren. Subventioniert aus Mitteln des EU-Budgets. All das weiß man, man sieht es – und lässt es trotzdem geschehen.