Briten droht ein Weihnachten ohne Truthahn

Die Regale in den Supermärkten leeren sich, auf Schildern werden die Kunden um Geduld und Verständnis gebeten.

Die Folgen des Brexit sind in Großbritannien immer deutlicher zu spüren. Es gibt Lieferengpässe, einen Mangel an Arbeitskräften und sinkende Exporte. In den Supermärkten des Landes bleiben bereits Regale leer.

Was für Österreicher weiße Weihnachten sind, ist für die Briten ihr Truthahn am Christtag. Traditionell wird der Braten an diesem Tag im Familienkreis mit zahlreichen Beilagen und großer Hingabe verspeist. Doch dieses Jahr schlagen die Züchter Alarm: „Es drohen massive Ausfälle, denn Firmen können es nicht riskieren, Truthähne zu züchten, ohne die erforderlichen Arbeitskräfte zu haben“, sagt Paul Kelly, Chef von KellyBronze, einem führenden Hersteller. „Das wäre finanzieller Selbstmord. Nach Weihnachten sind Truthähne nichts wert.“