Angela Merkel, Leo Trotzki - und die Berliner Farbenspiele

Warum Angela Merkel noch die Neujahrsansprache halten und damit Helmut Kohls Rekord einstellen könnte - und warum ein Bekenntnis der Linkspartei zur Nato, das auch „von Herzen“ kommt, doch eher unwahrscheinlich ist. Das Berlin-Briefing.

Die Deutschen könnten am 26. September um 18 Uhr mit größter Ratlosigkeit vor den Balkendiagrammen auf den TV-Bildschirmen sitzen. Je näher die Wahl rückt, desto wahrscheinlicher wird das Szenario, dass die Republik am Wahlabend mit Blick auf die nächste Regierung vielleicht kaum schlauer ist als heute. Zumindest glauben das einige im politischen Betrieb. „Angela Merkel macht (noch) die Neujahrsansprache“, schrieb mir neulich ein CDU-Politiker fern der deutschen Hauptstadt. Falls es so kommt, hätte die Kanzlerin übrigens länger regiert als jeder Vorgänger, auch als Helmut Kohl.

Der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt könnten jedenfalls wochen- oder monatelange Sondierungsgespräche bevorstehen, weil sich am Wahlabend zwar viele Koalitionsvarianten mit drei Parteien (vier inklusive CSU) eröffnen, aber keine davon aufdrängt. Oder anders: Deutschland drohen Farbenspiele, wie sie die Republik noch nicht erlebt hat. Noch hat auch niemand gesagt, dass er als Zweiter in Opposition geht.

Selbst die größten Taktikfüchse unter den Wählern dürften diesmal sanft überfordert sein, wem sie ihre Stimmen geben, um dieses oder jenes Bündnis herbeizuführen. Wer behauptet, ganz sicher zu wissen, wer Deutschland nach der Wahl regiert, ist im Zweifel Scharlatan. Die Glaskugel versagt in diesen Tagen. Niemand kann seriös sagen, ob Deutschland eine Insel wird (schwarz-grün-gelb, Jamaika-Koalition), eine sanft verkehrt Ampel (Rot-Grün-Gelb) oder ein bisschen Afrika (schwarz-rot oder rot-schwarz plus grün, Kenia). Mein Tipp: Wetten Sie lieber nicht auf die nächste Koalition. Am Ende bleibt Deutschland einfach nur Deutschland (Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot plus Gelb, also FDP, die Deutschland-Koalition) oder sie verlieren Ihr Geld, weil eine kleine Große Koalition doch noch eine Mehrheit zustande bringt und wider Erwarten eine Extrarunde dreht.

Noch eine „GroKo“ sollte man dem großen Nachbarn nicht wünschen. Sie ist schon jetzt erschöpft und sie wirkt aus der Zeit gefallen. Die bemerkenswerte politische Stabilität der Bundesrepublik hatte vermutlich auch damit zu tun, dass eine der beiden Volksparteien meistens die Opposition anführte. Vor der Merkel-Ära. Von vier Merkel-Regierungen waren indes drei Große Koalitionen. CDU-Urgestein Roland Koch hat neulich beim Frühstück mit Korrespondenten in der Hauptstadt wortreich erklärt, warum es ein schwerer Fehler war, dass die Jamaika-Koalition 2017 nicht zustande kam.

Die Linkspartei im Wahlkampf

Ein Bündnis fehlte übrigens in der Aufzählung. Rot-Grün-Rot. Ohne Unterlass jagt die Union das linke Schreckgespenst durch die Republik, um ihre Kernwähler zu mobilisieren. Kein Tag vergeht ohne neue Warnungen vor einem drohenden Linksruck. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz geht zwar so weit auf Distanz zur Linkspartei, wie es nur möglich ist, ohne dabei ein Bündnis kategorisch auszuschließen. Aber er will sich nicht abschließend festlegen. Das genügt der schwarzen Konkurrenz als Munition.

Scholz verlangt nur zum Beispiel ein Bekenntnis der Linkspartei zur Nato, das auch „von Herzen“ kommen müsse. Das ist in etwa so, als würde man von den Taliban verlangen, sich doch bitte „von Herzen“ zu Frauenrechten westlichen Standards zu bekennen. Aber die Linke sendete zuletzt großzügige Signale, dass sie nämlich auf einen Nato-Austritt Deutschlands vielleicht doch nicht bestehen würde. Zumindest fehlt das Thema Nato im neulich vorgestellten Regierungsprogramm, nicht aber im Wahlprogramm, dort findet sich der Satz: „Wir fordern die Auflösung der Nato und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands“.

Man kann sich den bürgerlich-biederen Scholz kaum vorstellen, wie er mit Linken-Co-Chefin Janine Wissler über eine Regierung verhandelt, die noch bis 2020 einer Trotzkisten-Gruppe angehörte, die der Verfassungsschutz beobachtet. Aber die Linkspartei setzt darauf, dass nach der Wahl nicht Scholz den Ton angibt, sondern die linke Führung in der Parteizentrale.

Mit der Linkspartei ist eher keine Weltpolitik zu machen. Sie hat jeden Auslandseinsatz der Bundeswehr zu boykottieren versucht. Selbst jenem zur Rettung Deutscher aus der Hölle von Kabul versagte sie ihre Unterstützung. Die Linke habe sich damit selbst „ins Abseits geschossen“, meinte danach die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Ich habe mir noch einmal einen Interview-Ausschnitt aus dem März 2021 angesehen. Die Co-Chefin der Partei, Susanne Henning-Welsow, erneuerte in dem Gespräch ihre Forderung nach einem Ende aller deutscher (Kampf)-Einsätze im Ausland, war dann aber völlig ahnungslos bei der Frage, wie viele solcher Einsätze es gibt und wo. „Da muss ich ehrlicherweise sagen, die habe ich nicht alle einzeln im Blick.“ Irgendwann wendete sie sich recht verzweifelt an einen Mitarbeiter. Eine Blamage und ein Offenbarungseid.