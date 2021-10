Neue Stammsaisoniersregelung soll Planungssicherheit schaffen

Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten sollen künftig Beschäftigungsbewilligungen außerhalb von Kontingenten und ohne Arbeitsmarktprüfung für die Saison erhalten können.

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat eine Gesetzesnovelle zur Neuregelung für Stammsaisoniers in Begutachtung geschickt. Ziel sei mehr Planungssicherheit für den Tourismus sowie die Land- und Forstwirtschaft, hieß es am Samstag. Saisonarbeitskräfte aus Drittstaaten sollen künftig Beschäftigungsbewilligungen außerhalb von Kontingenten und ohne Arbeitsmarktprüfung für die Saison erhalten, sofern sie unter bestimmten Bedingungen schon zuvor beschäftigt waren.

Möglich sein soll die Erteilung dieser Beschäftigungsbewilligungen, wenn die Betroffenen in den vergangenen fünf Kalenderjahren (2017-2021) in Österreich beschäftigt waren und das in zumindest drei Kalenderjahren. Außerdem müssen sie im selben Wirtschaftszweig (Tourismus/Land-/Forstwirtschaft) jeweils mindestens drei Monate tätig gewesen sein und das im Rahmen von Kontingenten. Außerdem müssen sich Stammsaisoniers bis April 2022 registrieren, damit stehen sie anschließend jedes Jahr als Saisoniers in der Branche zur Verfügung. Laut Arbeitsministerium kommen im Tourismus rund 1.000 Personen und in der Land- und Forstwirtschaft rund 2.200 als Stammsaisoniers in Frage.

Ziel der geplanten Regelung sei es, für die Beschäftigung von Stammsaisoniers auch weiterhin gute Arbeitsbedingungen sicherzustellen sowie Rechtssicherheit und Transparenz im Bereich des Arbeitsmarktzugangs zu schaffen. Auch würden damit Betriebe mit guten Arbeitsbedingungen gefördert, hieß es. Außerdem seien die Saisonarbeitskräfte damit nicht mehr von einem einzigen Betrieb abhängig, sondern flexibel in der Auswahl des Arbeitgebers. Auch sei die neue Regelung "nicht zuwanderungswirksam, weil auch mit der Stammsaisonierregelung Neu immer nur ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht verbunden ist und bewährte Kräfte gebunden werden", hieß es gegenüber der APA. Die entsprechende Novelle des Ausländerbeschäftigungsgesetzes soll noch heuer im Nationalrat beschlossen werden und Anfang 2022 in Kraft treten.

"Die Stammsaisonierregelung ist insbesondere vor der kommenden Wintersaison ein wichtiger Schritt für mehr Planungssicherheit und bietet auch langfristige Perspektiven für bewährte Kräfte in Tourismus und Land-/Forstwirtschaft", sagte dazu Kocher in einer schriftlichen Stellungnahme. Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) verwies darauf, dass viele Betriebe inzwischen "mit massivem Mitarbeitermangel zu kämpfen" hätten und händeringend nach Arbeitskräften suchen würden. "Besonders zu den Saisonspitzen kann der Arbeitskräftebedarf nicht ausreichend abgedeckt werden. Mit der neuen Stammsaisonier-Regelung wirken wir dieser Entwicklung entgegen. Die Beschäftigung von Saisonarbeitskräften aus Drittstaaten ist ein wichtiges Instrument zum Ausgleich der saisonalen Schwankungen."